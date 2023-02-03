Собянин: Инвесторы построят в Москве девять промкомплексов и технопарков

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что инвесторы вложат почти 25 миллиардов рублей в строительство девяти промышленных комплексов и технопарков.



«Город стимулирует застройщиков создавать не только жилье, но и места приложения труда: офисы, производства, социальные объекты», - написал Собянин в своем Telegram-канале.



В частности, в 2024 году в Северном административном округе построят технопарк, который обеспечит рабочими местами 600 человек. На Юго-Западе столицы к 2025 году появится промышленный парк для различных производств. Это позволит создать 1800 рабочих мест. В ТиНАО к 2024-2026 годам будет построено три промышленно-производственных комплекса на 4,6 тыс. рабочих мест.

В Зеленограде к 2026 году построят четыре промкомплекса на 2,7 тысячи рабочих мест.



