Собянин присвоил компании «АИР Магистраль» статус якорного резидента технопарка «Мосгормаш»
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому производителю дорожных знаков ООО «АИР Магистраль» был присвоен статус якорного резидента технопарка «Мосгормаш», сообщает пресс-служба московского правительства.
Полученный компанией статус позволяет ей претендовать на налоговые льготы, предусмотренные законодательством столицы. Теперь ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, для «АИР Магистраль» будет снижена со стандартных 17% до 13,5%.
Компания «АИР Магистраль», которая была создана в 2015 году, занимается разработкой инновационных решений для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении строительных работ. В числе её клиентов - АО «Мосводоканал», ГБУ «Автомобильные дороги», ГБУ «Москоллектор», Центр организации дорожного движения Правительства Москвы и другие профильные организации.
В пресс-службе добавили, что только в 2021 году в Москве было установлено более 43 тысяч дорожных знаков, произведенных «АИР Магистраль».
Ранее Собянин заявил, что в столице начали работу ещё 10 центров социального проекта «Московское долголетие», теперь в городе 70 таких центров, сообщает RT.
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