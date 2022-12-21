Собянин присвоил компании «АИР Магистраль» статус якорного резидента технопарка «Мосгормаш»

Полученный компанией статус позволяет ей претендовать на налоговые льготы, предусмотренные законодательством столицы. Теперь ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, для «АИР Магистраль» будет снижена со стандартных 17% до 13,5%.

Компания «АИР Магистраль», которая была создана в 2015 году, занимается разработкой инновационных решений для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении строительных работ. В числе её клиентов - АО «Мосводоканал», ГБУ «Автомобильные дороги», ГБУ «Москоллектор», Центр организации дорожного движения Правительства Москвы и другие профильные организации.

В пресс-службе добавили, что только в 2021 году в Москве было установлено более 43 тысяч дорожных знаков, произведенных «АИР Магистраль».

Ранее Собянин заявил, что в столице начали работу ещё 10 центров социального проекта «Московское долголетие», теперь в городе 70 таких центров, сообщает RT.