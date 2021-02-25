Собственник ресторанов «Тарас Бульба» объявлен в розыск из-за неуплаты налогов

Судебное заседание назначено на ближайшее время.

Юрий Белойван ранее был осуждён по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов на 650 миллионов рублей. Предприниматель должен был провести в колонии два года, но затем срок сократили, а после выпустили на свободу из-за болезни. На вызовы следователя по новому уголовному делу он не явился.

