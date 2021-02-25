Собственник ресторанов «Тарас Бульба» объявлен в розыск из-за неуплаты налогов
Собственник сети ресторанов «Корчма "Тарас Бульба”» Юрий Белойван объявлен в межгосударственный розыск по делу о неуплате налогов, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы Пресненского суда Москвы.
Объявить бизнесмена в федеральный и межгосударственный розыск потребовало следствие. Оно просит заочно арестовать Белойвана.
Судебное заседание назначено на ближайшее время.
Юрий Белойван ранее был осуждён по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов на 650 миллионов рублей. Предприниматель должен был провести в колонии два года, но затем срок сократили, а после выпустили на свободу из-за болезни. На вызовы следователя по новому уголовному делу он не явился.
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