Собственник ресторанов «Тарас Бульба» объявлен в розыск из-за неуплаты налогов

Собственник сети ресторанов «Корчма "Тарас Бульба”» Юрий Белойван объявлен в межгосударственный розыск по делу о неуплате налогов, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы Пресненского суда Москвы.

Объявить бизнесмена в федеральный и межгосударственный розыск потребовало следствие. Оно просит заочно арестовать Белойвана.

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Судебное заседание назначено на ближайшее время.

Юрий Белойван ранее был осуждён по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов на 650 миллионов рублей. Предприниматель должен был провести в колонии два года, но затем срок сократили, а после выпустили на свободу из-за болезни. На вызовы следователя по новому уголовному делу он не явился.

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