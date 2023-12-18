Россия начнет беспошлинный ввоз яиц из Турции и Ирана

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулит пошлины на импорт в Россию куриных яиц, при этом поставки будут возможны не только из Турции, но и Ирана, сообщает ЕЭК.

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Тарифная льгота будет действовать c 1 января по 30 июня 2024 года, в этот период в Россию поставят до 1,2 миллиарда яиц. Условием предоставления пошлины станет подтверждение уполномоченным органом целевого назначения ввозимого товара.

Временное решение обеспечит поставки по сопоставимой с отечественным производством цене. В связи с высоким уровнем самообеспечения, поставки из дальнего зарубежья не осуществлялись с 2020 года, уточняет министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Ранее Россия вносила в ЕЭК предложение разрешить ввоз в страну 1,2 миллиарда куриных яиц после того, как товар подорожал в стране на 15%, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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