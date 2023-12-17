Патрушев: яйца из Турции начнут поступать в РФ через 2-3 недели
Импортные яйца без пошлины начнут поступать в Россию через две-три недели, сообщил журналистам министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
По его словам, поставка яиц из Турции позволит скорректировать цены на российском рынке. Об этом пишет РИА Новости.
Текущую ценовую тенденцию Патрушев назвал «не очень комфортной». Он выразил надежду, что после Нового года ситуация стабилизируется.
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил рост цен на яйца сбоем в работе правительства. Он выразил уверенность, что ситуация будет улучшаться.
По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), с 5 по 11 декабря стоимость яиц выросла на 4,6%, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru