СМИ: В России выросли продажи китайских телевизоров

Отмечается, что наибольшей популярностью пользуются модели Xiaomi, Haier, Fusion, Harper и BBK. Такую тенденцию эксперты связывают с приостановкой поставок Samsung, LG и Sony. Так, продукции из Китая в магазинах намного больше и вендоры поставляют ее официально.

Как сообщили изданию в пресс-службе Ozon, в мае продажи телевизоров китайских брендов на маркетплейсе в среднем выросли на 95% относительно того же месяца 2021 года.

Ранее сообщалось, что ритейлеры в России начали ввозить в страну электронику по новой схеме — через серый импорт. Одним из первых нововведение подтвердил «Связной», который заводит смартфоны, ноутбуки, смарт-часы компаний Samsung и Apple, а также игровые консоли PlayStation, Xbox и Nintendo.

