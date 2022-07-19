СМИ: В России выросли продажи китайских телевизоров
Продажи телевизоров китайских брендов в России выросли почти вдвое. Об этом «Известиям» сообщили представители крупных маркетплейсов.
Отмечается, что наибольшей популярностью пользуются модели Xiaomi, Haier, Fusion, Harper и BBK. Такую тенденцию эксперты связывают с приостановкой поставок Samsung, LG и Sony. Так, продукции из Китая в магазинах намного больше и вендоры поставляют ее официально.
Как сообщили изданию в пресс-службе Ozon, в мае продажи телевизоров китайских брендов на маркетплейсе в среднем выросли на 95% относительно того же месяца 2021 года.
Ранее сообщалось, что ритейлеры в России начали ввозить в страну электронику по новой схеме — через серый импорт. Одним из первых нововведение подтвердил «Связной», который заводит смартфоны, ноутбуки, смарт-часы компаний Samsung и Apple, а также игровые консоли PlayStation, Xbox и Nintendo.
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