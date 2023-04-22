СМИ: Центробанк призывает банки и коллекторов к синхронизации сбора долгов с россиян
Банкам в России, микрофинансовым организациям и коллекторским компаниям следует синхронизировать действия по взыманию долгов с граждан.Соответствующие рекомендации для участников рынка собирается выпустить Центральный Банк России, сообщает РБК.
Об этом заявил начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального банка РФ Алексей Чирков на конференции Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), уточняет Газета. ru.
По мнению Банка России, участникам рынка следует выработать единый подход к сбору и реструктуризации долгов граждан, которые имеют кредитные обязательства перед несколькими организациями, сообщает RT.
Ранее Правительство внесло в Госдуму законопроект, расширяющий доступность внесудебной процедуры банкротства для граждан. Документ размещен в электронной базе ГД, сообщает пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН»..
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