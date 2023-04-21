В Думу внесли проект о расширении доступности внесудебного банкротства

Правительство внесло в Госдуму законопроект, расширяющий доступность внесудебной процедуры банкротства для граждан. Документ размещен в электронной базе ГД.

«Связной» подаст на банкротство

Предлагается повысить до миллиона рублей максимальный размер долга для начала процедуры внесудебного банкротства, а минимальную сумму снизить до 25 тысяч. В настоящий момент максимальная сумма для инициирования банкротства - 500 тысяч рублей, минимальная - 50 тысяч.

Также проект закона предусматривает сокращение с 10 до пяти лет срока, по истечении которого гражданин может повторно подать на банкротство.

Президент России Владимир Путин в феврале 2023 года поручил судьям представить предложения по внесению изменений в закон о банкротстве, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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