СМИ: Швейцарский банк UBS ведет переговоры о поглощении Credit Suisse

Уточняется, что участники переговоров обсуждают как частичное, так и полное поглощение Отмечается, что речь идёт как о полном, так и о частичном поглощении Credit Suisse.

Несмотря на то, что Credit Suisse получил кредит в сумме около $53,7 млрд, акции банка рухнули. На данный момент капитализация банка снизилась до $8 млрд. Аналогичный показатель у UBS составляет $56,6 млрд, отмечает RT.

По данным одного из источников Financial Times, в FINMA уведомили Великобританию и США о том, что слияние банков было изначальным планом. В издании рассказали о том, что переговоры планируют в выходные.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН заявил, что крупные инвесторы и вкладчики начали бежать из банков Швейцарии, финансовая система страны оказалась в плену у американской, ее кризис не за горами.

«Швейцария не исполняет своих обязательств в качестве государства, где можно надежно хранить деньги. Швейцарская финансовая система оказалась в плену у американской», - сказал Климов.

