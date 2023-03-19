СМИ: Швейцарский банк UBS ведет переговоры о поглощении Credit Suisse
Швейцарский банк UBS обсуждает с финансовым регулятором FINMA возможность поглощения второй по размеру кредитной организации в стране Credit Suisse. Переговоры организовал Национальный банк Швейцарии (НБШ), сообщает издание Financial Times.
Уточняется, что участники переговоров обсуждают как частичное, так и полное поглощение Отмечается, что речь идёт как о полном, так и о частичном поглощении Credit Suisse.
Несмотря на то, что Credit Suisse получил кредит в сумме около $53,7 млрд, акции банка рухнули. На данный момент капитализация банка снизилась до $8 млрд. Аналогичный показатель у UBS составляет $56,6 млрд, отмечает RT.
По данным одного из источников Financial Times, в FINMA уведомили Великобританию и США о том, что слияние банков было изначальным планом. В издании рассказали о том, что переговоры планируют в выходные.
Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН заявил, что крупные инвесторы и вкладчики начали бежать из банков Швейцарии, финансовая система страны оказалась в плену у американской, ее кризис не за горами.
«Швейцария не исполняет своих обязательств в качестве государства, где можно надежно хранить деньги. Швейцарская финансовая система оказалась в плену у американской», - сказал Климов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 333 / сут.
Умерли
397 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+9 815 / сут.
- СМИ: Швейцарский банк UBS ведет переговоры о поглощении Credit Suisse
- СМИ: США не приемлют призывов к перемирию на Украине в настоящее время
- Пригожин назвал короткий срок для подготовки отражения наступления ВСУ
- Опубликованы кадры атаки бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении
- СВО-2014. Россия в Крыму противостояла Западу
- Путин: О начале СВО в 2014 году нельзя рассуждать в сослагательном наклонении
- Путин и Герасимов долго обсуждали ситуацию в штабе СВО
- ВСУ обстреляли три населенных пункта в Курской области
- Песков раскрыл подробности поездки президента Путина в Мариуполь
- Далеки от реальности. В России иронизируют над попыткой Запада арестовать Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru