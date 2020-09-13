СМИ: россиян ожидает рост цен на мобильную связь

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков и аналитик «Ренессанс капитала» Александр Венгранович сходятся во мнении о том, что мобильная связь подорожает до конца года примерно на пять процентов. Это объясняется отсутствием острой конкуренции на рынке и желанием операторов получить максимальных выгоды от своих клиентов.

По информации аналитика «Финам» Леонида Делицына, клиенты не заметят повышения цен на мобильную связь – операторы включат ее в новые тарифные планы с увеличенным объемом трафика.

По информации «Мегафона» и Tele2, они не планируют в ближайшее время повышать стоимость услуг связи.

Ранее эксперты предупредили о росте цен на мобильную связь в России до конца года на 14 процентов.

Напомним, шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН заявил, что существенного подорожания услуг сотовых операторов не случится.

«Я думаю, это повышение на массе обычных пользователей и не отразится. На страже стоят регуляторы отрасли – Министерство связи и Федеральная антимонопольная служба. Драматизировать ситуацию не стоит. Да и пользователи предоплатных тарифов вряд ли сильно расстроятся. 12, 20, 40 рублей в месяц мало кто ощутит и почувствует. Не так страшен черт, как его малюют. Расстраиваться, что сейчас мы получим счета и разоримся, не нужно», - призвал он.

