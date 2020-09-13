СМИ: россиян ожидает рост цен на мобильную связь
Рост цен на мобильную связь в России ожидается на уровне пяти-семи процентов. Повышение стоимости услуг мобильных операторов произойдет до конца 2020 года, сообщают «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.
По прогнозам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, до конца 2020 года операторы повысят цены на мобильную связь примерно на семь процентов – это примерно половина от ежегодного роста цен на рынке. Муртазин считает, что операторы введут новые тарифы, которые предложат абонентам, а старые продукты аннулируют.
Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков и аналитик «Ренессанс капитала» Александр Венгранович сходятся во мнении о том, что мобильная связь подорожает до конца года примерно на пять процентов. Это объясняется отсутствием острой конкуренции на рынке и желанием операторов получить максимальных выгоды от своих клиентов.
По информации аналитика «Финам» Леонида Делицына, клиенты не заметят повышения цен на мобильную связь – операторы включат ее в новые тарифные планы с увеличенным объемом трафика.
По информации «Мегафона» и Tele2, они не планируют в ближайшее время повышать стоимость услуг связи.
Ранее эксперты предупредили о росте цен на мобильную связь в России до конца года на 14 процентов.
Напомним, шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН заявил, что существенного подорожания услуг сотовых операторов не случится.
«Я думаю, это повышение на массе обычных пользователей и не отразится. На страже стоят регуляторы отрасли – Министерство связи и Федеральная антимонопольная служба. Драматизировать ситуацию не стоит. Да и пользователи предоплатных тарифов вряд ли сильно расстроятся. 12, 20, 40 рублей в месяц мало кто ощутит и почувствует. Не так страшен черт, как его малюют. Расстраиваться, что сейчас мы получим счета и разоримся, не нужно», - призвал он.
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