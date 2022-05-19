СМИ: Новый «Москвич» создадут «Камаз» и китайский JAC

Выпуск автомобилей «Москвич» обсуждают российский «Камаз» и китайский JAC, сообщает в четверг агентство Reuters.

По данным его источников, автомобиль будет собираться в Москве на бывшем заводе Renault, совместным предприятием «Камаза» и JAC. За основу будет взята платформа одной из выпускаемых моделей китайского автопроизводителя.

Эксперты рассказали о сложностях в возобновлении производства «Москвича»

В настоящее время обсуждается использование китайских наработок в сфере дизайна будущего автомобиля, его инженерной и производственной платформы.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что это бренд ничего не значит для нового поколения автомобилистов, а разработать «Москвич» самостоятельно в России не смогут.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:КитайКамазМоскваАвтомобиль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры