СМИ: Новый «Москвич» создадут «Камаз» и китайский JAC

В настоящее время обсуждается использование китайских наработок в сфере дизайна будущего автомобиля, его инженерной и производственной платформы.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что это бренд ничего не значит для нового поколения автомобилистов, а разработать «Москвич» самостоятельно в России не смогут.