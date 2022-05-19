СМИ: Новый «Москвич» создадут «Камаз» и китайский JAC
Выпуск автомобилей «Москвич» обсуждают российский «Камаз» и китайский JAC, сообщает в четверг агентство Reuters.
По данным его источников, автомобиль будет собираться в Москве на бывшем заводе Renault, совместным предприятием «Камаза» и JAC. За основу будет взята платформа одной из выпускаемых моделей китайского автопроизводителя.
В настоящее время обсуждается использование китайских наработок в сфере дизайна будущего автомобиля, его инженерной и производственной платформы.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что это бренд ничего не значит для нового поколения автомобилистов, а разработать «Москвич» самостоятельно в России не смогут.
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