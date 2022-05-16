Эксперты рассказали о сложностях в возобновлении производства «Москвича»
Автоэксперты прокомментировали новость о возобновлении производства машин под брендом «Москвич», назвав потенциальные сложности данного процесса.
Так, по словам директора института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексея Зубца, сложности могут возникнуть с поставкой запчастей для машины, в том числе из Китая.
Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков видит проблему в стоимости воссоздания автомобиля, а также отсутствии оснастки. По мнению эксперта, сейчас машины без автоматической коробки передач никому не нужны.
Автомобильный журналист Александр Гусаров также в интервью с «Вечерней Москвой» отметил проблему конструирования. По его словам, это не только затратно, но и небыстро.
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