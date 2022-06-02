СМИ: министры стран ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти
Министры стран ОПЕК+ договорились нарастить добычу нефти на 648 тысяч баррелей в сутки в июле и в августе, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в делегациях.
Собеседники агентства отметили, что также была достигнута договорённость о равномерном перераспределении сентябрьской квоты на июль и август.
Один из источников также добавил, что следующая встреча ОПЕК+ состоится 30 июня.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что некоторые страны-члены ОПЕК рассматривают возможность приостановки участия России в сделке по добыче нефти ОПЕК+.
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