СМИ: министры стран ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти

Министры стран ОПЕК+ договорились нарастить добычу нефти на 648 тысяч баррелей в сутки в июле и в августе, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в делегациях.

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Собеседники агентства отметили, что также была достигнута договорённость о равномерном перераспределении сентябрьской квоты на июль и август.

Один из источников также добавил, что следующая встреча ОПЕК+ состоится 30 июня.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что некоторые страны-члены ОПЕК рассматривают возможность приостановки участия России в сделке по добыче нефти ОПЕК+.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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