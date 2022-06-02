СМИ: министры стран ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти

Собеседники агентства отметили, что также была достигнута договорённость о равномерном перераспределении сентябрьской квоты на июль и август.

Один из источников также добавил, что следующая встреча ОПЕК+ состоится 30 июня.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что некоторые страны-члены ОПЕК рассматривают возможность приостановки участия России в сделке по добыче нефти ОПЕК+.

