СМИ: McDonald’s в России получил новое название
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s в России после продажи бизнеса будет называться Mc.
Эти две латинские буквы появятся и на вывеске заведений, причем «M» может остаться фирменной, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в ресторанном бизнесе.
По его данным, в разработке проекта принимала участие головная команда McDonald’s. Также он рассказал, что меню не изменится кардинально, названия будут приближены к оригинальным. Источник не исключил, что американская компания через несколько лет сможет выкупить свои активы обратно.
Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не поверил в возможность возврата «Макдональдса» на российский рынок ни в прежнем формате, ни под новым именем.
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