СМИ: McDonald’s в России получил новое название

По его данным, в разработке проекта принимала участие головная команда McDonald’s. Также он рассказал, что меню не изменится кардинально, названия будут приближены к оригинальным. Источник не исключил, что американская компания через несколько лет сможет выкупить свои активы обратно.

Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не поверил в возможность возврата «Макдональдса» на российский рынок ни в прежнем формате, ни под новым именем.

