СМИ: McDonald’s в России получил новое название

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s в России после продажи бизнеса будет называться Mc.

Эти две латинские буквы появятся и на вывеске заведений, причем «M» может остаться фирменной, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в ресторанном бизнесе.

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По его данным, в разработке проекта принимала участие головная команда McDonald’s. Также он рассказал, что меню не изменится кардинально, названия будут приближены к оригинальным. Источник не исключил, что американская компания через несколько лет сможет выкупить свои активы обратно.

Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не поверил в возможность возврата «Макдональдса» на российский рынок ни в прежнем формате, ни под новым именем.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:РесторанБизнесMcDonald’s
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