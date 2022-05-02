СМИ: Индийская Tata Steel прекратит импорт российского угля
Сталелитейная компания Tata Steel, крупнейший в Индии импортер российского угля, прекратит закупки сырья, чтобы не попасть под западные санкции. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на представителя фирмы.
Компания отмечает, что откажется от закупок угля в РФ из-за неопределенности, вызванной западными санкциями в отношении России. При этом Индия испытывает дефицит угля: по данным Financial Times, около 70% электрогенерации в стране приходится именно на это сырье, но из-за рекордной жары его запасы почти наполовину ниже средних показателей для текущего времени года.
«В целях обеспечения продолжения бизнес-деятельности мы отыскали альтернативные источники сырья, поскольку транзакции с российскими поставщиками и банкирами в настоящее время связаны со множеством неопределенных моментов из-за международных санкций, наложенных на Россию», — подчеркнул представитель Tata Steel.
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