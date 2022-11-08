СМИ: ЕС предложит новый механизм предоставления помощи Украине на €18 млрд

Новый механизм предоставления финансовой помощи Киеву обсудят 9 ноября. По данным источников, план европейских чиновников представит «устойчивую основу для покрытия финансов Украины в 2023 году». Кроме того, средства направят на «подготовку почвы для усилий по реконструкции» страны, пишет Ura.ru.

При этом Киеву выдвинули ряд условий для получения кредита, которые украинская сторона «должна выполнить в отношении верховенства закона, управления, борьбы с мошенничеством и коррупцией, которые поддержат ее усилия по вступлению в ЕС».

В то же время европейские чиновники не одобрили формат передачи трех из девяти миллиардов евро, обещанных Украине в мае, отмечает телеканал «360».

