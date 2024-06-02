Силуанов: Россияне не уйдут от НДФЛ после его повышения

Граждане России не начнут уходить от уплаты налогов из-за введения прогрессивного НДФЛ. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, опубликованном в его Telegram-канале.

Чиновник напомнил, что изначально при подготовке изменений был заложен принцип конкурентоспособности российской налоговой системы. Силуанов считает, что в такой ситуации россияне не переступят через закон.

Прогрессивный Минфин: Ведомство оставило большинству россиян прежнюю ставку НДФЛ

Минфин России 28 мая внес в правительство пакет поправок по совершенствованию налоговой системы. В том числе в ведомстве выступили с инициативами о новой прогрессивной шкале НДФЛ, налоговом вычете для семей с детьми, повышении налога на прибыль компаний и введении акциза на жидкий никотин. Поправки должны вступить в силу с 1 января 2025 года.

Ранее Силуанов заявил, что прогрессивный НДФЛ затронет только 3,2% работающих россиян.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
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