Силуанов: Россияне не уйдут от НДФЛ после его повышения

Граждане России не начнут уходить от уплаты налогов из-за введения прогрессивного НДФЛ. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, опубликованном в его Telegram-канале.

Чиновник напомнил, что изначально при подготовке изменений был заложен принцип конкурентоспособности российской налоговой системы. Силуанов считает, что в такой ситуации россияне не переступят через закон.