Силуанов: РФ реструктурировала долги 22 стран на 30 млрд долларов

За последние 25 лет Россия реструктурировала долговые обязательства 22 стран на общую сумму почти 30 миллиардов долларов. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов на конференции высокого уровня для государств с формирующимися рынками.

Россия списала Гвинее-Бисау долг на 26,7 млн долларов

Конференции на тему «Высокий уровень долга — ограниченное фискальное пространство: Фискальная консолидация и многосторонние решения по реструктуризации долга» проходит в Саудовской Аравии.

Согласно сведениям Всемирного банка на 2019 год, Россия заняла пятое место в рейтинге крупнейших кредиторов для развивающихся государств. Только в 2021 году Россия выдала рекордный за 18 лет объем кредитов странам Африки – 2.2 миллиарда долларов.

В 2023 году на саммите Россия — Африка президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия списала долги странам Африки в общей сложности на 23 миллиарда долларов. А в 2012 году Россия списала 11 миллиардов долларов задолженности КНДР, а в 2014-м простила почти 32 миллиарда долларов долга Кубе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: photo.roscongress.org
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