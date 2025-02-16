Силуанов: РФ реструктурировала долги 22 стран на 30 млрд долларов
За последние 25 лет Россия реструктурировала долговые обязательства 22 стран на общую сумму почти 30 миллиардов долларов. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов на конференции высокого уровня для государств с формирующимися рынками.
Конференции на тему «Высокий уровень долга — ограниченное фискальное пространство: Фискальная консолидация и многосторонние решения по реструктуризации долга» проходит в Саудовской Аравии.
Согласно сведениям Всемирного банка на 2019 год, Россия заняла пятое место в рейтинге крупнейших кредиторов для развивающихся государств. Только в 2021 году Россия выдала рекордный за 18 лет объем кредитов странам Африки – 2.2 миллиарда долларов.
В 2023 году на саммите Россия — Африка президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия списала долги странам Африки в общей сложности на 23 миллиарда долларов. А в 2012 году Россия списала 11 миллиардов долларов задолженности КНДР, а в 2014-м простила почти 32 миллиарда долларов долга Кубе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Силуанов: РФ реструктурировала долги 22 стран на 30 млрд долларов
- АТОР: На борту застрявшего в Польше самолета находятся 200 россиян
- МАГАТЭ: На укрытии Чернобыльской АЭС после атаки БПЛА продолжаются пожары
- На Украине в Полтавской области произошло второе землетрясение за месяц
- СМИ: В Польше более чем на 10 часов задержали самолет с россиянами
- СМИ: Украина готова отправлять в США яйца для сохранения помощи
- «Сбер»: Система банка работает в штатном режиме
- Келлог: США собираются разрушить союз РФ с Китаем, Ираном и КНДР
- В Абхазии состоится второй тур выборов президента
- В Подмосковье сошел с рельсов вагон электрички
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru