Конференции на тему «Высокий уровень долга — ограниченное фискальное пространство: Фискальная консолидация и многосторонние решения по реструктуризации долга» проходит в Саудовской Аравии.

Согласно сведениям Всемирного банка на 2019 год, Россия заняла пятое место в рейтинге крупнейших кредиторов для развивающихся государств. Только в 2021 году Россия выдала рекордный за 18 лет объем кредитов странам Африки – 2.2 миллиарда долларов.



В 2023 году на саммите Россия — Африка президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия списала долги странам Африки в общей сложности на 23 миллиарда долларов. А в 2012 году Россия списала 11 миллиардов долларов задолженности КНДР, а в 2014-м простила почти 32 миллиарда долларов долга Кубе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

