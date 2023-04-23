Медведев пригрозил Западу прекращением поставок товаров из России

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на предложение стран G7 о полном запрете экспорта в РФ. Он опубликовал пост в своем Telegram-канале.

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Медведев отметил, что реакцией России может стать полное прекращение поставок товаров в западные страны по наиболее чувствительным категориям. Зампред Совбеза не исключил, что РФ может выйти из зерновой сделки.

По мнению Медведева, инициативы о запрете экспорта в Россию говорят о недостатке ума у западных политиков.

Западу нужно распространить антироссийские санкции на лекарственные препараты, заявил глава Австрийского института экономических исследований Габриэль Фельбермайр, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияИмпортДмитрий Медведев

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