Сделать «покрасивше». Экономист предположил, зачем меняют «сторублевку»
Денежную купюру могут по дизайну приблизить к евро, считает Михаил Делягин.
Купюра номиналом 100 рублей может стать более красивой и износостойкой после обновления дизайна, заявил научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее замглавы ЦБ объявил о появлении в обороте новой сторублевой купюры до конца 2022 года.
«Сторублевую купюру явно не фальсифицируют, так что речь вряд ли идет о повышении степени защиты. Может быть, решили обновить дизайн, сделать что-нибудь покрасивше. Может, решили увеличить степень износостойкости. Может быть, решили приблизить к евро по своему изображению. Бог его знает. Нужно дождаться каких-то объяснений. Возможно, это повышение износостойкости, они действительно быстро [портятся]. Хотя сторублевые купюры не очень ходовые в условиях всеобщей интернетизации и оплаты картой», - отметил экономист.
По словам Делягина, замена сторублевой купюры не является дорогостоящим проектом.
«Это не очень дорого. Это, конечно, стоит каких-то денег. Но, может быть, старые клише уже износились и нужно их заменять на новые – в этом может быть проблема. Есть клише, которые используются для печати денег, через некоторое время они приходят в негодность и их нужно заменять. Менять старые клише на клише того же самого или нового дизайна – здесь нет значительной разницы. Почему бы не сделать что-нибудь новенькое, повеселее, покрасивее. Наверное, такая логика была», - предположил собеседник «Радиоточки НСН».
На реализацию национального проекта «Цифровая экономика» в будущем году бюджета выделят более 210 миллиардов рублей.
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