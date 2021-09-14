Счетная палата выяснила, что чиновникам ПФР подняли оклады более чем вдвое

Зарплата сотрудников Пенсионного фонда России за последние два года стала больше, сообщает ura.ru со ссылкой на данные Счетной палаты.

Они стали получать больше чем на 50%. Так, фонд оплаты труда ведомства в прошлом году увеличился на 13,3% и составил 68,1 млрд рублей. При этом зарплата сотрудников центрального аппарата в среднем выросла на 18%, до почти 92 тысячи.

В регионах зарплаты сотрудникам Пенсионного фонда подняли на 20%, до 46,8 тысячи.

Как сообщалось, объем расходов на обеспечение деятельности Пенсионного фонда России и его территориальных органов в прошлом году по сравнению с 2019 годом вырос на 6,346 млрд рублей, или на 5,7%.

