Телеграм: В Крыму - Сбер, а в Киеве - слив

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В минувшую субботу во время воздушной тревоги в городе Днепр украинские ПВО сбили российскую ракету, которая упала и разрушила целый подъезд многоэтажного жилого дома. Власти Днепра заявили о 44 погибших. Украинские пропагандисты поспешили сообщить, что украинские ПВО якобы не работали в жилой застройке, и дом разрушила ракета. Однако внештатный советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович подтвердил, что причина падения ракеты на дом – работа украинских ПВО. После этого командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил об отсутствии у ВСУ «огневых средств, способных сбивать данный тип ракет», но его сразу же уличили во вранье: ранее ВСУ неоднократно сообщали, что такие ракеты успешно сбивали. В адрес Арестовича посыпались проклятья и угрозы, после чего он раскаялся, извинился и подал в отставку. Зеленский отставку принял.

«Мышь в овощном» изучает заявление Арестовича об отставке:

«Что написано от руки – это для такой ситуации логично. Что выложено на люди – повод прочитать через какое-то не сильно долгое время характеристику своей личности по почерку. Типа "Непоследователен, изворотлив, склонен ко лжи и злоупотреблению веществами, характер отсутствует, женат"».

«Логика Маркова» жалеет простых украинцев:

«Простые жители Днепра не виновны в обстрелах Донбасса 8 лет. Простые жители Днепра в терроре ВСУ и СБУ против жителей Донбасса не участвуют. На Украине уже 8 лет террористическая диктатура, и возможности повлиять на политику правительства у граждан Украины нет никаких. Только восстание или подпольная борьба. Но это выбор только очень, очень смелых, а обычные люди ждут и терпят. Прячутся от мобилизации, как могут».

«ПРАВДИВАЯ ПРАВДА» допускает, что ВСУ намеренно разрушили дом ракетой, чтобы подтолкнуть Запад к новым поставкам оружия:

«Россия никогда целенаправленно не стреляла по гражданским объектам – иначе число жертв в ходе Спецоперации из числа мирных жителей измерялось бы сотнями тысяч. А вот украинские вооруженные силы много лет бессмысленно и жестоко бомбят Донецк, и никого в международном сообществе не волнуют мирные граждане, которые почти каждый день гибнут от украинских снарядов. К тому же трагедия в Днепропетровске странным образом совпала с активизацией дискуссий на Западе по поводу поставок танков и иного вооружения для ВСУ. Мог ли такой взрыв быть провокацией? Зная жестокость украинского командования – вполне».

Член Совета по правам человека при президенте РФ, журналистка Марина Ахмедова сравнивает фото днепровских и донецких руин:

«На картинках из Днепропетровска все такие дружные, сплоченные. Объявляют минуты тишины, слушают под завалами. Жалеют даже кота. А теперь эти фото из Донецка, куда сегодня прилетели ракеты в ТЦ. Не ПВО сбила неудачно, как в Днепропетровске, а куда послали, туда и прилетело. И понимаю, что не выйдет отсюда никакого креатива – никаких грустных мемов, никаких девушек, сидящих на развалинах, и никаких котов дончане создавать не будут. И не потому, что люди устали. А потому, что еще в 14-м поняли – им бессмысленно. Я прекрасно помню тот год, и как люди Донбасса пытались достучаться до украинского общества, объяснить ему, что у них происходит. Но в ответ оттуда только потешались и говорили про взорванные кондиционеры. Вот поэтому с еще большей грустью смотрю на многоэтажку в Днепропетровске – она бы стояла сейчас целая, и люди были бы все живы, прояви украинское общество такую же доброту к жителям взорванных домов Донецка. Но они не проявили, и потому в солидарность эту тоже верится с трудом».

«Темник» полагает, что офис Зеленского рад избавлению от токсичного Арестовича:

«Пик популярности Арестовича пришелся на начало спецоперации. Его функция была следующей – рассказывать украинцам оптимистичные вести с фронта, а также демотивировать россиян. Со временем эта функция уже не приносила былой пользы. Военно-информационная ситуация поменялась, новости с фронта стали рассказывать другие украинские акторы, в России усилилась "медиа-оборона". А дурацкие заявления Арестовича стали все больше раздражать (как и уровень его "экспертности"). Недавний кейс с ПВО стал последней каплей. Таким образом, Арестович превратился для офиса Зеленского в токсичный актив, лишний повод для критики президента и для подсветки раскольнических тенденций. Поэтому с советником и расстались».

