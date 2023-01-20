Телеграм: В Крыму - Сбер, а в Киеве - слив

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НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Блокада и её юбилей
18 января исполнилось ровно 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда.
«Поисковое движение России» заглядывает в историю:
«Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Немецко-фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали Ленинград от всей страны с суши. Во время 872 дней блокады сообщение с городом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. 12-30 января 1943 года была проведена операция "Искра". Она стала переломным моментом в битве за Ленинград. Все южное побережье Ладожского озера было очищено от противника, инициатива ведения боевых действий на этом направлении перешла к Красной Армии. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия – 27 января 1944 года – ленинградцам пришлось ждать еще целый год. По данным суда Санкт-Петербурга, за время блокады в городе погибли 1 млн 93 тыс. человек».
«TOPOR Z-NEWS» пишет про акцию памяти:
«В Санкт-Петербурге более тысячи активистов выстроились в Парке Победы и развернули трехсотметровую георгиевскую ленту в честь жертв блокадного Ленинграда. Участники акции прошли с символом Победы от Московского проспекта до проспекта Юрия Гагарина – это 872 метра. Именно столько дней и длилась блокада Ленинграда».
Пианистка Екатерина Мечетина рассказывает, какие чувства испытывала, играя произведения, написанные в блокадном Ленинграде:
«Однажды мне довелось участвовать в очень сложном и мощном проекте, посвященном годовщине снятия блокады. Мы исполняли сочинения, написанные композиторами в блокадном Ленинграде. Не все из авторов той музыки пережили блокаду. Я играла, и у меня почти все время были мурашки и слезы на глазах. И я тогда думала – могли ли эти музыканты, истощенные, умирающие, предположить, когда и кем будут исполнены их сочинения, и будут ли вообще? И что вообще будет с их городом, их страной, со всем миром? Будет ли в нем место музыке? Каждый раз, бывая в Петербурге, ходя по улицам, заходя в зал Филармонии, я не могу не думать о тех годах. О тех людях. О том страдании и о том Подвиге. Вечная память подвигу ленинградцев. Великая дата сегодня».
Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий проводит аналогии с сегодняшним днем:
«872 дня город сражался, верил в разгром врага, в свою страну и Победу. Выжил и выстоял. Мы никогда не забудем, какой ценой. Сотни тысяч людей погибли от вражеских снарядов и голода. Вечная им память! Город-Герой Ленинград всегда будет символом стойкости и мужества, духовной и нравственной силы наших людей, для которых любовь к Родине, ее защита и безопасность – святое. Сегодня коллективный Запад пытается затянуть в кольцо военной и экономической блокады всю нашу страну. Не получится!»
«АДЕКВАТ Z» пишет о важности того, чтобы нацисты надолго запоминали уроки:
«Путин в Питере на юбилее прорыва блокады и Лавров на большой пресс-конференции сегодня говорили формально о разном, но по сути совершенно об одном. Путин - о том, как к величайшему преступлению блокады помимо немцев приложили руки практически все их тогдашние холуи. Лавров – о том, как сейчас американцы собрали коалицию собственных холуев для окончательного решения русского вопроса. Методы несколько другие, зато цели и лица те же до неразличимости. Урока, преподнесенного тогдашнему нацизму, хватило на три поколения. И сейчас очень важно, чтобы урок для сегодняшнего противника тоже получился долгосрочным. Чтобы устойчивая гарантированная безопасность была обеспечена не только нам, но и внукам. Открытым текстом это (пока?) не говорится, но если смотреть в корень, одна из ключевых стратегических задач, решаемых сейчас, именно такова».
Сбер и его Крым
В среду пресс-служба Сбербанка сообщила о выходе на рынок Крыма.
«Банкста» пишет, что Сбербанк уже разворачивается на полуострове:
«Уже в ближайшее время банк начнет открывать там свои отделения и ставить банкоматы. Первые устройства самообслуживания уже установлены, до конца года они появятся по всей территории полуострова. Таким образом, жители Крыма получат полный доступ ко всем продуктам Сбера, что, в свою очередь, станет хорошей поддержкой для местных и позитивно повлияет на экономику республики».
Политолог Екатерина Колесникова надеется, что примеру Сбербанка последуют другие организации:
«После Сбера в Крым теперь должны прийти и российские мобильные операторы. Напомню, что "российские" симки на полуострове, конечно, работают, но по каким тарифам! И сколько стоит позвонить по обычной связи из Крыма на материк!»
Глава Крыма Сергей Аксенов ожидает развития банковского сектора:
«Отмечу, что за прошедшие годы было немало сделано для развития банковского сектора в условиях санкций. Приход такого крупного игрока как Сбербанк позволит и дальше повышать доступность, скорость и качество банковских услуг для населения, позитивно повлияет на финансовый и инвестиционный климат, на развитие экономики и социальной сферы».
«Мейстер» отмечает благотворное влияние западных санкций:
«Банк до 14-го года работал в Крыму через свою украинскую "дочку", но после воссоединения полуострова с Россией был вынужден уйти из-за опасений попасть под санкции. Они грозили ему не только крахом международной экспансии, но и возможным проблемам с его работой в целом (российского аналога SWIFT еще не было). Однако сейчас, после усиления санкций, бояться банку уже нечего – его дочки или "заморожены", или проданы, на него наложены блокирующие санкции, а от SWIFT он отключен (и появился его отечественный аналог СПФС). Теперь банк может спокойно зайти в Крым, а затем и в новые регионы России, где его ждут миллионы наших сограждан. И процесс этот будет взаимовыгодным – россияне получат доступ к сервисам крупнейшего банка России, а "Сбер" нарастит клиентскую базу».
Днепр и его Арестович
В минувшую субботу во время воздушной тревоги в городе Днепр украинские ПВО сбили российскую ракету, которая упала и разрушила целый подъезд многоэтажного жилого дома. Власти Днепра заявили о 44 погибших. Украинские пропагандисты поспешили сообщить, что украинские ПВО якобы не работали в жилой застройке, и дом разрушила ракета. Однако внештатный советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович подтвердил, что причина падения ракеты на дом – работа украинских ПВО. После этого командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил об отсутствии у ВСУ «огневых средств, способных сбивать данный тип ракет», но его сразу же уличили во вранье: ранее ВСУ неоднократно сообщали, что такие ракеты успешно сбивали. В адрес Арестовича посыпались проклятья и угрозы, после чего он раскаялся, извинился и подал в отставку. Зеленский отставку принял.
«Мышь в овощном» изучает заявление Арестовича об отставке:
«Что написано от руки – это для такой ситуации логично. Что выложено на люди – повод прочитать через какое-то не сильно долгое время характеристику своей личности по почерку. Типа "Непоследователен, изворотлив, склонен ко лжи и злоупотреблению веществами, характер отсутствует, женат"».
«Логика Маркова» жалеет простых украинцев:
«Простые жители Днепра не виновны в обстрелах Донбасса 8 лет. Простые жители Днепра в терроре ВСУ и СБУ против жителей Донбасса не участвуют. На Украине уже 8 лет террористическая диктатура, и возможности повлиять на политику правительства у граждан Украины нет никаких. Только восстание или подпольная борьба. Но это выбор только очень, очень смелых, а обычные люди ждут и терпят. Прячутся от мобилизации, как могут».
«ПРАВДИВАЯ ПРАВДА» допускает, что ВСУ намеренно разрушили дом ракетой, чтобы подтолкнуть Запад к новым поставкам оружия:
«Россия никогда целенаправленно не стреляла по гражданским объектам – иначе число жертв в ходе Спецоперации из числа мирных жителей измерялось бы сотнями тысяч. А вот украинские вооруженные силы много лет бессмысленно и жестоко бомбят Донецк, и никого в международном сообществе не волнуют мирные граждане, которые почти каждый день гибнут от украинских снарядов. К тому же трагедия в Днепропетровске странным образом совпала с активизацией дискуссий на Западе по поводу поставок танков и иного вооружения для ВСУ. Мог ли такой взрыв быть провокацией? Зная жестокость украинского командования – вполне».
Член Совета по правам человека при президенте РФ, журналистка Марина Ахмедова сравнивает фото днепровских и донецких руин:
«На картинках из Днепропетровска все такие дружные, сплоченные. Объявляют минуты тишины, слушают под завалами. Жалеют даже кота. А теперь эти фото из Донецка, куда сегодня прилетели ракеты в ТЦ. Не ПВО сбила неудачно, как в Днепропетровске, а куда послали, туда и прилетело. И понимаю, что не выйдет отсюда никакого креатива – никаких грустных мемов, никаких девушек, сидящих на развалинах, и никаких котов дончане создавать не будут. И не потому, что люди устали. А потому, что еще в 14-м поняли – им бессмысленно. Я прекрасно помню тот год, и как люди Донбасса пытались достучаться до украинского общества, объяснить ему, что у них происходит. Но в ответ оттуда только потешались и говорили про взорванные кондиционеры. Вот поэтому с еще большей грустью смотрю на многоэтажку в Днепропетровске – она бы стояла сейчас целая, и люди были бы все живы, прояви украинское общество такую же доброту к жителям взорванных домов Донецка. Но они не проявили, и потому в солидарность эту тоже верится с трудом».
«Темник» полагает, что офис Зеленского рад избавлению от токсичного Арестовича:
«Пик популярности Арестовича пришелся на начало спецоперации. Его функция была следующей – рассказывать украинцам оптимистичные вести с фронта, а также демотивировать россиян. Со временем эта функция уже не приносила былой пользы. Военно-информационная ситуация поменялась, новости с фронта стали рассказывать другие украинские акторы, в России усилилась "медиа-оборона". А дурацкие заявления Арестовича стали все больше раздражать (как и уровень его "экспертности"). Недавний кейс с ПВО стал последней каплей. Таким образом, Арестович превратился для офиса Зеленского в токсичный актив, лишний повод для критики президента и для подсветки раскольнических тенденций. Поэтому с советником и расстались».
Бровары и его вертолет
В среду в городе Бровары под Киевом на территорию детского сада упал вертолет. В числе погибших оказались глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин, госсекретарь министерства Юрий Лубкович, а кроме того, несколько детей из детского садика.
«Мюсли вслух» рассматривают версии крушения:
«В качестве одной из версий крушения вертолета в Киевской области называют его намеренное уничтожение с земли выстрелом из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" или Stinger. <…> Ежедневные новости из Украины не дают скучать. Какова бы ни была причина гибели верхушки МВД (обыкновенный для представителей киевского режима жабогадюкинг совершенно нельзя исключать) – последние события явно не добавляют политической устойчивости президенту Зеленскому».
«Хайли Лайкли» смотрит на произошедшее сквозь призму намерений Запада сменить Зеленского на одного из его политических конкурентов:
«По предварительным данным, вертолет был сбит ПЗРК Stinger. Все это кажется очень подозрительным, особенно в свете активной борьбы на Банковой за власть. Некоторые источники сообщают, что на Западе не совсем довольны Зеленским, поэтому сейчас "инвестируют" в новых политических деятелей, которые могут уже на ближайших выборах заменить действующего президента. Среди подобных проектов указывают на Залужного, Кличко, Арестовича и ряд других лиц».
«АНП – агентство новостей политики» ищет, кому выгодна смерть главы МВД:
«Денис Монастырский входит в близкое окружение Владимира Зеленского. Фактически он являлся одним из главных "кошельков" Владимира Зеленского. <…> Ликвидация Монастырского выгодна только одному человеку на Украине – Валерию Залужному. Во-первых, Валерий Федорович хочет переключить на себя все коррупционные потоки, связанные с антикоррупционной экспертизой. Во-вторых, не имея электоральной поддержки (рейтинг главнокомандующего ВСУ бьет антирекорды в связи с тотальной "могилизацией" украинских "мобиков"), Залужный пытается обойти Зеленского тонкой аппаратной игрой. Монастырский, как и Зеленский, являются политиками проевропейской направленности, так называемыми "атлантистами", ориентированными на Демпартию США. Тогда как Залужный выступает за полную независимость Украины, за сбор дани с ЕС. Валерий Федорович видит себя фюрером».
«Beregini», канал украинской хакерской группы, комментирует версию о том, что в смерти Монастырского был заинтересован начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов:
«Мы подтверждаем, что между Монастырским и Будановым был конфликт. Именно из-за денег. Кроме НАТОвского имущества и денег, делили и контроль над контрабандистами. Ну, а про то, что наши политики и коррумпированные военные готовы из-за денег перегрызть друг другу глотки – мы говорим давно. Но мы не думали, что эти жадные и беспринципные люди готовы ради приумножения своего богатства сжечь ни в чем не повинных деток в детском садике».
Историк Александр Дюков поражается циничному решению пилота садиться на территорию детсада:
«В трагедии с падением вертолета с руководством МВД Украины на детский сад в Броварах поражает не то, что Франция впихнула Украине дефектные вертолеты – это дело привычное, житейское, наверняка даже можно отследить, кто в Киеве за этот контракт получил откат. Поражает другое – поняв, что техника сбоит, пилот вертолета стал искать место для посадки. Он три круга сделал в воздухе (это видели местные жители) – и принял решение садиться на территорию детского сада. Что было в голове у пилота? Что было в голове у министра МВД, которому, конечно же, сообщали о принятых решениях? Неужели слово "детский сад" никого не остановило?»
Давос и не его Россия
На этой неделе в швейцарском Давосе прошел Всемирный экономический форум. Делегации России и Китая в нем не участвовали.
Сенатор Григорий Карасин отмечает, что форум в Давосе перестал быть экономическим:
«Западники с особым азартом подошли к уничтожению атмосферы некогда интересного Всемирного экономического форума в Давосе. Теперь это превращено в военный совет НАТО! Вчитайтесь в тезисы основных выступлений, в том числе Шольца, Столтенберга и других участников. Все про танки, системы ПВО, боеприпасы, от которых, по их убеждению, зависит чуть ли не будущее человечества. Бред!»
«С берега Гудзона» дает ссылку на статью американского издания POLITICO под заголовком «Давос пытается привыкнуть к миру без России»:
«А вот тут репортеры докладывают из (на минуточку!) Давоса, что не все встречают санкции против России с достаточным энтузиазмом. Не могут, мол, привыкнуть к миру без России! Уверен, что с виновными разберутся».
«Всевидящее око» удивляется заявлениям западных политиков:
«У нас тут офигительные заявления западных политиков идут прям одно за другим, спасибо давосскому форуму. То фон дер Ляйен пообещала десятилетнюю рецессию российской экономике, то Блинкен заявил, что все ждут возврата к границам с Украиной 1991 года… Ну что мы можем сказать? Вот если гинекологический прогноз Урсулы сбудется – то можно будет и американские представления о правильных границах в мире обсудить. Между делом за чашкой чая. Но не раньше, это совершенно точно».
«Харисов о политике» комментирует сделанное на форуме заявление Зеленского о том, что он отказывается от переговоров с Владимиром Путиным, потому что не уверен, что российский президент жив:
«Зеленский уволил дипломатов/идеологов и нанял писать тезисы сценаристов-юмористов? Не хочешь переговоры – не надо. Но зачем устраивать стендап на экономическом форуме? Казалось, что президент все-таки лицо государства, а не ведущий ютуб-канала про рептилойдов».
«РосСкандал» пишет о кризисной повестке форума:
«Давос: самообман, тупняк и кризис – премьер Финляндии Санна Марин типа верит в победу Украины. Разлетаются новые видосы из Давоса... Мы тут выбрали самый лицемерный кусок от Санны: "...если Россия победит, то это будет сигналом, что вы можете вторгнуться в другую страну…" И это говорит потомок евро-колонизаторов, захвативших полмира! А также потомок евро-фашистов, которые захватили бы весь мир, кабы их не остановила Россия. А в целом весь нынешний Давос – это не повестка развития, а повестка выживания. Повестка кризиса. Шабаш проигравших с кучей проблем и глюков».
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