Сазанов: Россия может повысить импортные пошлины на вино на 12,5%
Импортные пошлины на вино в России могут повысить на 12,5%, заявил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов в беседе с «Российской газетой».
По его словам, такие предложения уже поступили. В данный момент комиссия по таможенно-тарифному регулированию при Минэкономразвития обсуждает соответствующие инициативы.
Накануне стало известно, что Грузия по итогам января-мая 2023 года стала первой среди экспортеров тихих вин в Россию.
За первые месяцы текущего года из Грузии в РФ ввезли 24,15 млн л тихих вин. Республика опередила по этому показателю Италию, объемы поставок из которой составили 23,36 млн л, отмечает RT. Импорт из двух стран год к году увеличился на 63% и 31% соответственно, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru