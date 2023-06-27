Сазанов: Россия может повысить импортные пошлины на вино на 12,5%

По его словам, такие предложения уже поступили. В данный момент комиссия по таможенно-тарифному регулированию при Минэкономразвития обсуждает соответствующие инициативы.

Накануне стало известно, что Грузия по итогам января-мая 2023 года стала первой среди экспортеров тихих вин в Россию.

За первые месяцы текущего года из Грузии в РФ ввезли 24,15 млн л тихих вин. Республика опередила по этому показателю Италию, объемы поставок из которой составили 23,36 млн л, отмечает RT. Импорт из двух стран год к году увеличился на 63% и 31% соответственно, пишет «Свободная пресса».

