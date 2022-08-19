Саудовская Аравия за полгода удвоила импорт мазута из России

Объем нефтепродуктов, закупаемый Эр-Риядом у России вырос в два раза за последние полгода, сообщил торгпред РФ в Саудовской Аравии Станислав Янковец.

«За последние два года на первое место в структуре российского экспорта в Саудовскую Аравию вышли минеральные продукты – нефть и мазут на 900 миллионов долларов», — отметил дипломат.

В Германии сравнили, как Саудовская Аравия принимала Путина и Байдена

По его словам, несмотря на то, что Саудовская Аравия - крупнейший экспортер нефти в мире, Эр-Рияд вынужден покупать российские нефтепродукты с дисконтом для производства электроэнергии, поскольку страна испытывает недостаток в мазуте.

Ранее в Кремле выразили надежду, что Саудовская Аравия не будет действовать против России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НефтьИмпортРоссияСаудовская Аравия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры