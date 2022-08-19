Саудовская Аравия за полгода удвоила импорт мазута из России

По его словам, несмотря на то, что Саудовская Аравия - крупнейший экспортер нефти в мире, Эр-Рияд вынужден покупать российские нефтепродукты с дисконтом для производства электроэнергии, поскольку страна испытывает недостаток в мазуте.

Ранее в Кремле выразили надежду, что Саудовская Аравия не будет действовать против России.

