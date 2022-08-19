Саудовская Аравия за полгода удвоила импорт мазута из России
Объем нефтепродуктов, закупаемый Эр-Риядом у России вырос в два раза за последние полгода, сообщил торгпред РФ в Саудовской Аравии Станислав Янковец.
«За последние два года на первое место в структуре российского экспорта в Саудовскую Аравию вышли минеральные продукты – нефть и мазут на 900 миллионов долларов», — отметил дипломат.
По его словам, несмотря на то, что Саудовская Аравия - крупнейший экспортер нефти в мире, Эр-Рияд вынужден покупать российские нефтепродукты с дисконтом для производства электроэнергии, поскольку страна испытывает недостаток в мазуте.
Ранее в Кремле выразили надежду, что Саудовская Аравия не будет действовать против России.
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