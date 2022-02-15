Нефть WTI подорожала до $95 за баррель впервые с 17 сентября 2014 года

Это произошло впервые с 17 сентября 2014 года. В 22:08 мск цена апрельских фьючерсов на Brent росла на 2,05% до $96,37. Мартовские фьючерсы на WTI дорожали на 2,55% — до $95,48.

Напомним, ранее стоимость нефти марки Urals в Европе впервые с сентября 2014 года превысила отметку 95 долларов за баррель.

