Нефть WTI подорожала до $95 за баррель впервые с 17 сентября 2014 года
15 февраля 202204:32
Стоимость нефти марки WTI превысила $95 за баррель, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
Это произошло впервые с 17 сентября 2014 года. В 22:08 мск цена апрельских фьючерсов на Brent росла на 2,05% до $96,37. Мартовские фьючерсы на WTI дорожали на 2,55% — до $95,48.
Напомним, ранее стоимость нефти марки Urals в Европе впервые с сентября 2014 года превысила отметку 95 долларов за баррель.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru