Рубль растёт к доллару и евро

Между тем, ранее председатель правления ВТБ Андрей Костин заверил, что в 2020 году курс национальной валюты не выйдет за пределы 80 рублей за доллар, так как у Минфина РФ и Банка России есть возможность поддерживать курс рубля в случае необходимости, пишет РБК. По оценке Костина, недавний рост доллара на 15% по отношению рублю — это допустимые для банков пределы, а в 2021 году национальная валюта и вовсе укрепится.

Экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН усомнился в реализации такого прогноза, сообщив, что в первую очередь, рубль зависит от экспортных цен на российскую нефть.

