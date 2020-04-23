Рубль растёт к доллару и евро

Рубль укрепляется по отношению к доллару и евро. Об этом говорят данные Московской биржи. На открытии торгов 23 апреля курс американской валюты упал на 66 копеек — до 75,25 рубля. Курс евро снизился на 74 копейки и составил 81,37 рубля, пишет RT.

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Между тем, ранее председатель правления ВТБ Андрей Костин заверил, что в 2020 году курс национальной валюты не выйдет за пределы 80 рублей за доллар, так как у Минфина РФ и Банка России есть возможность поддерживать курс рубля в случае необходимости, пишет РБК. По оценке Костина, недавний рост доллара на 15% по отношению рублю — это допустимые для банков пределы, а в 2021 году национальная валюта и вовсе укрепится.

Экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН усомнился в реализации такого прогноза, сообщив, что в первую очередь, рубль зависит от экспортных цен на российскую нефть.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
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