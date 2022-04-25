Генпрокурор РФ назвал причину роста стоимости лекарств
Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что рост стоимости лекарств в российских аптеках связан с жадностью коммерсантов, сообщает РБК.
По его словам, факты необоснованного завышения цен были выявлены в ходе проведённых ведомством проверок.
«На пути от изготовителя до конечного покупателя их стоимость в медучреждениях и аптеках многих регионов выросла в разы по причине порой необъяснимой жадности коммерсантов от медицины», — подчеркнул Краснов.
Генпрокурор призвал подчиненных продолжать следить за ценами на лекарственные препараты и медицинские изделия, а также наказать тех, кто нарушил закон.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введение упрощенного порядка регистрации лекарств не скажется на их качестве, сообщает телеканал «360».
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