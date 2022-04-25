Генпрокурор РФ назвал причину роста стоимости лекарств

По его словам, факты необоснованного завышения цен были выявлены в ходе проведённых ведомством проверок.

«На пути от изготовителя до конечного покупателя их стоимость в медучреждениях и аптеках многих регионов выросла в разы по причине порой необъяснимой жадности коммерсантов от медицины», — подчеркнул Краснов.

Генпрокурор призвал подчиненных продолжать следить за ценами на лекарственные препараты и медицинские изделия, а также наказать тех, кто нарушил закон.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введение упрощенного порядка регистрации лекарств не скажется на их качестве, сообщает телеканал «360».

