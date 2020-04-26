Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян

Реальные денежные доходы жителей России в период с января по март сократились на 0,2% - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на отчет Росстата.

При этом в ведомстве подчеркнули, что снижение доходов россиян наиболее сильно проявится во втором квартале 2020-го: причина тому – пандемия коронавиуса. Ограничительные меры российских властей в период самоизоляции еще не успели повлиять на аналогичную статистику в первом квартале, подчеркивает Газета.ру.

В Росстате также заявили, что среднедушевой денежный доход в РФ в настоящий момент составляет чуть более 31 тысячи рублей в месяц. По итогам первого квартала 2020 года инфляция в стране составила 2,4% в годовом выражении.

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Ранее НСН писала, что количество покупок, совершенных жителями России в торговых центрах и стрит-ритейлах, резко снизилось из-за опасений наших соотечественников, связанных со здоровьем и финансовым положением на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на исследование, проведенное международным центром Romir и компанией BCG.

В его ходе выяснилось, что больше всего у россиян упал спрос на одежду (на 21%), косметику (на 32%) и алкоголь (на 38%). Кроме того, отмечается, что треть респондентов отказались от запланированных покупок мебели и бытовой техники в ближайшие полгода, подчеркивает RT.

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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
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