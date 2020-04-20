Новости за ночь: Российские банки выдали триллион рублей наличными в марте-апреле
Банкоматы и отделения российских банков в марте выдали наличными порядка 700 миллиардов рублей, а с начала апреля — ещё 326,9 миллиарда рублей. Такие подсчёты приводит агентство Bloomberg, ссылаясь на данные Банка России.
В материале утверждается, что всплески снятия наличных совпадают с обращениями президента РФ Владимира Путина к населению. В частности, одна из них наблюдалась после объявления о введении налога на доходы по вкладам более миллиона рублей, другая — после того, как глава государства продлил нерабочий период на весь апрель. Россияне опасались, что банки в этот период будут закрыты, предположил аналитик «Райффайзенбанка» Денис Порывай.
Когда стало известно о 13%-ном налоге на проценты по вкладам, Ассоциация банков России сигнализировала о росте количества заявлений относительно закрытия вкладов. Генеральный директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов тогда заявил НСН, что это временное явление — рынок «переварит и адаптируется».
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