Росстат назвал сферы с наиболее высокими зарплатами
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами в стране по итогам 2019 года. Самое большое ежемесячное довольствие получают сотрудники финансовой и страховой сфер – оно составляет в среднем 102,99 тыс. рублей, сообщает RT.
На втором месте находится сфера добычи полезных ископаемых (88,9 тыс. рублей), отмечает Ura.ru.
Большие зарплаты в прошлом году были отмечены у занятых в сфере информации и связи (74,4 тыс. рублей), научной, технической и профессиональной деятельности (72,9 тыс. рублей), а также в области госуправления, военной безопасности и соцобеспечения (51 тыс. рублей), сообщает РЕН ТВ.
Хуже всего в России оплачивается труд сотрудников предприятий общепита и гостиниц (27,9 тыс. рублей) и у занятых в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (31,6 тыс. рублей).
В конце февраля Росстат сообщил, что реальная начисленная заработная плата в РФ в 2019 году увеличилась на 2,9% по сравнению с 2018-ым. Также отмечается, что средняя номинальная зарплата увеличилась на 7,5% – до 47,468 тысячи рублей. Начисленная заработная плата работников в декабре составила 62,239 тысячи рублей. Это на 10,1% больше, чем годом ранее.
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