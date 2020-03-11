Росстат назвал сферы с наиболее высокими зарплатами

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами в стране по итогам 2019 года. Самое большое ежемесячное довольствие получают сотрудники финансовой и страховой сфер – оно составляет в среднем 102,99 тыс. рублей, сообщает RT.

На втором месте находится сфера добычи полезных ископаемых (88,9 тыс. рублей), отмечает Ura.ru.

Большие зарплаты в прошлом году были отмечены у занятых в сфере информации и связи (74,4 тыс. рублей), научной, технической и профессиональной деятельности (72,9 тыс. рублей), а также в области госуправления, военной безопасности и соцобеспечения (51 тыс. рублей), сообщает РЕН ТВ.