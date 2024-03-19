Росстат: Лидером по росту инвестиций стал выпуск металлоизделий и компьютеров
Лидером по росту инвестиций стал выпуск металлоизделий, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Вложения за 2023 год в отрасль составили 226 млрд рублей (прирост – 85,%).
На втором месте по приросту инвестиций - производство компьютеров, электронных и оптических изделий (плюс 72%, 170 млрд рублей).
Рост в выпуске электрического оборудования составил 68%, было вложено 69 млрд рублей.
Ранее Минпромторг, Минфин, Роспатент, Роспотребнадзор, Минюст и Минэкономразвития поддержали законопроект о «российской полке». Против выступила только ФАС — новые правила могут подтолкнуть цены на товары, считают в службе.
Законопроект о «российской полке» не нужен рынку бытовой техники и электроники, так как торговые сети «с удовольствием» берут отечественные товары, заявил представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru