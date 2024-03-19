Росстат: Лидером по росту инвестиций стал выпуск металлоизделий и компьютеров

Лидером по росту инвестиций стал выпуск металлоизделий, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Вложения за 2023 год в отрасль составили 226 млрд рублей (прирост – 85,%).

На втором месте по приросту инвестиций - производство компьютеров, электронных и оптических изделий (плюс 72%, 170 млрд рублей).