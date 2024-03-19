Росстат: Лидером по росту инвестиций стал выпуск металлоизделий и компьютеров

Лидером по росту инвестиций стал выпуск металлоизделий, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Вложения за 2023 год в отрасль составили 226 млрд рублей (прирост – 85,%).

На втором месте по приросту инвестиций - производство компьютеров, электронных и оптических изделий (плюс 72%, 170 млрд рублей).

«Право на сбыт»: «Российская полка» будет конкурировать с зарубежными брендами

Рост в выпуске электрического оборудования составил 68%, было вложено 69 млрд рублей.

Ранее Минпромторг, Минфин, Роспатент, Роспотребнадзор, Минюст и Минэкономразвития поддержали законопроект о «российской полке». Против выступила только ФАС — новые правила могут подтолкнуть цены на товары, считают в службе.

Законопроект о «российской полке» не нужен рынку бытовой техники и электроники, так как торговые сети «с удовольствием» берут отечественные товары, заявил представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов «Радиоточке НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ПроизводствоИнвестиции

Горячие новости

Все новости

партнеры