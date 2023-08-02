Росстат: Безработица в июне в России обновила исторический минимум
Уровень безработицы в РФ в июне текущего года обновил исторический минимум и составил 3,1%. Соответствующие данные следуют из доклада Росстата.
Отмечается, что в июне 2,4 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные. Так, прошлый минимальный уровень был зафиксирован в мае, тогда безработица находилась на уровне 3,2%.
Ранее, в июне, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что уровень зарегистрированной безработицы находится на отметке 0,7%. При этом она подчеркнула, что количество вакансий на портале «Работа России» составляет свыше 1,8 миллиона, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru