Голикова: Число зарегистрированных безработных в РФ с начала года снизилось на 42 тысячи

Количество официально зарегистрированных безработных в России составляет 522 тысячи, что почти на 42 тысячи меньше, чем в начале 2023 года. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, слова которой приводит ТАСС.

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Она отметила, что уровень зарегистрированной безработицы находится на отметке 0,7%. При этом она подчеркнула, что количество вакансий на портале «Работа России» составляет свыше 1,8 миллиона.

Ранее, 16 июня, президент России Владимир Путин на пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что на сегодняшний день безработица в стране составляет 3,3%. Тогда глава государства отметил, что такой низкой она еще не была никогда в истории страны, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
ТЕГИ:РоссияБезработицаМинтруд

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