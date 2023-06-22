Голикова: Число зарегистрированных безработных в РФ с начала года снизилось на 42 тысячи

Она отметила, что уровень зарегистрированной безработицы находится на отметке 0,7%. При этом она подчеркнула, что количество вакансий на портале «Работа России» составляет свыше 1,8 миллиона.

Ранее, 16 июня, президент России Владимир Путин на пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что на сегодняшний день безработица в стране составляет 3,3%. Тогда глава государства отметил, что такой низкой она еще не была никогда в истории страны, сообщает «Радиоточка НСН».

