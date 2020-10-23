В Москве не хватает курьеров по доставке еды

В результате некоторые компании берут на работу самозанятых с 16 лет и людей с ограниченными возможностями.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее пожаловался на нехватку мигрантов, численность которых в столице сократилась на 40 процентов, сообщает RT. В результате возник дефицит рабочих рук для уборки улиц.

