В Москве не хватает курьеров по доставке еды
В Москве у сервисов доставки продуктов и готовой еды не хватает курьеров. Ситуация сложилась на фоне пандемии коронавируса и оттока мигрантов. Это вылилось в жалобы клиентов, у которых задерживаются заказы, а иногда и вообще не доставляются, пишет «Коммерсант».
В результате некоторые компании берут на работу самозанятых с 16 лет и людей с ограниченными возможностями.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее пожаловался на нехватку мигрантов, численность которых в столице сократилась на 40 процентов, сообщает RT. В результате возник дефицит рабочих рук для уборки улиц.
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