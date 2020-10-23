В Москве не хватает курьеров по доставке еды

В Москве у сервисов доставки продуктов и готовой еды не хватает курьеров. Ситуация сложилась на фоне пандемии коронавируса и оттока мигрантов. Это вылилось в жалобы клиентов, у которых задерживаются заказы, а иногда и вообще не доставляются, пишет «Коммерсант».

Собянин: В Москве не хватает мигрантов для уборки улиц

В результате некоторые компании берут на работу самозанятых с 16 лет и людей с ограниченными возможностями.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее пожаловался на нехватку мигрантов, численность которых в столице сократилась на 40 процентов, сообщает RT. В результате возник дефицит рабочих рук для уборки улиц.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Владимир Астапкович//РИА Новости
ТЕГИ:Интернет-торговляТорговля
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры