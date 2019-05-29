Россиян предупредили о скором падении доходов

Эксперты Высшей школы экономики и РАНХиГС заявили, что реальные доходы россиян в 2019 году продолжат падение, сообщает РБК.

Министерство экономического развития прогнозировало в 2019 году рост доходов населения России. Однако, как показывают данные Росстата, уже в начале этого года показатели снизились на 2,3%. При этом, как заявил директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев, в дальнейшем доходы продолжат своё падение из-за цен на нефти и новых антироссийских санкций.

«Если экономика не растет, а она не растет уже много лет, то никаких оснований рассчитывать, что реальные доходы будут расти, конечно, у нас нет», — подтвердил опасения директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.

Напомним, как ранее сообщал Росстат, доходы российских граждан падают с 2014 года. В общей сложности они снизились на 8,3%. В 2018 году наметился небольшой рост – 0,1%, отмечает «Свободная Пресса».

Ранее экономист Михаил Делягин в интервью НСН назвал причины, по которым россияне начали экономить на еде, медицине и путешествиях.

