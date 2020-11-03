Россиян могут обязать отчитываться о средствах в зарубежных электронных кошельках

Граждан России могут обязать отчитываться перед налоговыми органами о движении средств по зарубежным электронным кошелькам. Соответствующий проект внесён в Госдуму группой депутатов комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку, сообщает агентство REGNUM.

Сообщается, что нововведение коснётся случаев, при которых годовая сумма всех операций по кошельку превышает 600 тысяч рублей. Россиян, не предоставивших ФНС данные об электронных операциях, ждёт штраф в размере 40% от общей суммы средств, перечисленной за год на зарубежный электронный кошелёк.

Кроме того, законопроект предполагает запрет на использование таких кошельков в ряде сфер.

В случае, если Госдума поддержит закон, новые нормы могут вступить в силу с 1 июля 2021 года.

Ранее российские банки обязали сообщать в налоговую службу об открытии персонифицированных электронных кошельков. Финансовые организации в автоматическом режиме отправляют данные в ФНС , кроме того, при налоговой проверке они обязаны уведомлять налоговые органы об операциях по кошелькам.

