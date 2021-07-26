Россия оказалась на втором месте в Европе по дешевизне бензина
Россия заняла второе место по дешевизне бензина Аи-95 среди 32 европейских стран, говорится в исследовании экспертов РИА Рейтинг.
В лидерах оказался Казахстан, где в пересчете на рубли литр Аи-95 стоит 34,3 рубля. В России цена на эту марку топлива - 49,1 рубля. На третьем месте Белоруссия - 58 рублей за литр.
Самое дорогое топливо оказалось в Нидерландах, Дании и Португалии. По доступности для населения Россия оказалась на 16-й позиции - в середине списка. Было подсчитано, что на среднюю зарплату россиянин может купить 1002,9 литра бензина.
Стоимость бензина международной товарно-сырьевой бирже растет третью неделю и уже обновила исторический рекорд 2020 года. Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в пресс-центре НСН объяснил, что этот рост лишь косвенно отразится на ценах на бензин на заправках, так как в России действует своя система регулирования цен.
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