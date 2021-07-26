Названы страны Европы - лидеры по доступности бензина для населения

Составлен рейтинг стран Европы по доступности бензина, сообщает РИА Новости.

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Лидером стал Люксембург, жители которого на среднемесячную зарплату могут купить почти 2,6 тысячи литров бензина в месяц. На втором месте находится Норвегия. Ее жители на среднемесячную зарплату могут приобрести 2,4 тысячи литров в месяц. Далее идут Австрия, Великобритания и Ирландия. Жители этих стран могут купить более 1,9 тысячи литров бензина.

Самые низкие цены на бензин и дизель, без привязки к зарплатам, в Казахстане. В пересчете на рубли литр обойдётся в 34,3 и 33,6 рубля соответственно.

Самый дорогой бензин в Европе продается в Нидерландах, в пересчете на российскую валюту - 162,3 рубля за литр.

Стоимость бензина международной товарно-сырьевой бирже растет третью неделю и уже обновила исторический рекорд 2020 года. Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в пресс-центре НСН объяснил, что этот рост лишь косвенно отразится на ценах на бензин на заправках, так как в России действует своя система регулирования цен.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:ЕвропаБензин
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