Названы страны Европы - лидеры по доступности бензина для населения
Составлен рейтинг стран Европы по доступности бензина, сообщает РИА Новости.
Лидером стал Люксембург, жители которого на среднемесячную зарплату могут купить почти 2,6 тысячи литров бензина в месяц. На втором месте находится Норвегия. Ее жители на среднемесячную зарплату могут приобрести 2,4 тысячи литров в месяц. Далее идут Австрия, Великобритания и Ирландия. Жители этих стран могут купить более 1,9 тысячи литров бензина.
Самые низкие цены на бензин и дизель, без привязки к зарплатам, в Казахстане. В пересчете на рубли литр обойдётся в 34,3 и 33,6 рубля соответственно.
Самый дорогой бензин в Европе продается в Нидерландах, в пересчете на российскую валюту - 162,3 рубля за литр.
Стоимость бензина международной товарно-сырьевой бирже растет третью неделю и уже обновила исторический рекорд 2020 года. Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в пресс-центре НСН объяснил, что этот рост лишь косвенно отразится на ценах на бензин на заправках, так как в России действует своя система регулирования цен.
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