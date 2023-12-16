Россия нарастила внешний долг в 2022 году только перед Индией
Россия увеличила внешний долг в 2022 году только перед Индией, передает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка.
По итогам прошлого года самый большой долг России зафиксирован перед Индией - $777 млн. Также Дели выдал Москве кредит на $190 млн по итогам 2020 года.
Также в тройке российских кредиторов - Франция и Южная Корея. Российская Федерация сократила свои обязательства перед Южной Кореей на 24% — до $209,8 млн, перед Францией — в 1,8 раза, до $177,8 млн.
Таким образом, внешний долг России составил $376,1 млрд, снизившись на 20%. Предыдущий раз высокие темпы погашения долговых обязательств России отметили в 2000 году - на уровне 18,5%.
Ранее Центробанк РФ сообщил, что объем внешнего долга России за третий квартал 2023 года сократился до 32 млрд долларов. Отмечалось, что это минимальное значение с конца 2015 года. В частности, по итогам второго квартала внешний долг был равен 36,9 млрд долларов, таким образом он снизился на 13%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru