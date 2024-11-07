Россельхознадзор усилил контроль за двумя производителями мяса из-за сальмонеллы
Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля на мясную продукцию производителя ООО «Белгранкорм» в связи с обнаружением сальмонеллы в полуфабрикате из мяса птицы, а также ЗАО «Стародворские колбасы», в сосисках которого обнаружена микробная трансглутаминаза. Об этом сообщило ведомство.
Отмечается, что пробы продукции белгородского производителя были отобраны в детском дошкольном учреждении Подмосковья, а владимирского – в торговой точке Пензенской области.
В Россельхознадзоре указали, что наличие в мясных продуктах микробной трансглутаминазы и сальмонеллы не допускается нормативными значениями технических регламентов. Информация о фактах обнаружения некачественной и небезопасной продукции была направлена в Роспотребнадзор.
Ранее сообщалось, что среди сотрудников детсада №23 Пушкинского района Санкт-Петербурга и посещавших его воспитанников произошла вспышка сальмонеллеза. Известно о 17 случаях инфекции, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru