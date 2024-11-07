Россельхознадзор усилил контроль за двумя производителями мяса из-за сальмонеллы

Отмечается, что пробы продукции белгородского производителя были отобраны в детском дошкольном учреждении Подмосковья, а владимирского – в торговой точке Пензенской области.

В Россельхознадзоре указали, что наличие в мясных продуктах микробной трансглутаминазы и сальмонеллы не допускается нормативными значениями технических регламентов. Информация о фактах обнаружения некачественной и небезопасной продукции была направлена в Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось, что среди сотрудников детсада №23 Пушкинского района Санкт-Петербурга и посещавших его воспитанников произошла вспышка сальмонеллеза. Известно о 17 случаях инфекции, передает «Радиоточка НСН».

