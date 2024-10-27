В Оренбуржье 16 человек госпитализировали с сальмонеллезом
27 октября 202421:21
В городе Новотроицке Оренбургской области 15 человек госпитализировали с сальмонеллезом, передает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.
Госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести. Среди них семь детей.
По данным СМИ, причиной отравления могли стать куриные яйца. Некачественный продукт был в составе еды, которую подавали в одном из местных кафе.
Ранее вспышка сальмонеллеза произошла среди сотрудников детсада №23 Пушкинского района Санкт-Петербурга и посещавших его воспитанников, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru