В Оренбуржье 16 человек госпитализировали с сальмонеллезом

В городе Новотроицке Оренбургской области 15 человек госпитализировали с сальмонеллезом, передает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

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Госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести. Среди них семь детей.

По данным СМИ, причиной отравления могли стать куриные яйца. Некачественный продукт был в составе еды, которую подавали в одном из местных кафе.

Ранее вспышка сальмонеллеза произошла среди сотрудников детсада №23 Пушкинского района Санкт-Петербурга и посещавших его воспитанников, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ГоспитализацияОтравлениеОренбургская Область

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