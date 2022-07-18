СМИ: Европа наращивает транспортировку российской нефти до санкций
Владельцы нефтяных танкеров в Европе наращивают объемы транспортировки нефти из России до вступления в силу запрета Евросоюза на поставки сырья. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что в мае-июне танкеры греческих компаний заходили в порты в РФ 151 раз. При этом в аналогичный период прошлого года суда приходили в российские порты 89 раз.
В материале указывается, что на фоне беспрецедентного спроса на нефть увеличились тарифы на ее транспортировку. Владельцы танкеров также опасаются, что после вступления в силу санкций ЕС сырье придется везти из более отдаленных мест и терять значительную часть прибыли, пишет РИА ФАН.
Запрет на морские поставки российских нефти и нефтепродуктов прописан в шестом пакете санкций ЕС против РФ. Эмбарго на перевозку сырья вступает в силу в начале декабря, нефтепродуктов — в феврале 2023 года, напоминает Газета.ру.
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