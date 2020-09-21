Реальные пенсии в России в 2019 году выросли на 1,5 процента
Реальный размер пенсий в России вырос в 2019 году на 1,5% по сравнению с 2018 годом. Об этом говорится в докладе Счетной палаты.
Так, реальный размер назначенных пенсий к предыдущему году в 2019 году составил 101,5%. Этот показатель в 2018 году был равен 100,8%, передает РИА ФАН.
По состоянию на 31 декабря прошлого года средний размер страховой пенсии в целом по стране равнялся 14 608 рублей, а средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров — 15 496 рублей, пишет «Газета.ру».
Ранее сообщалось, что проведённая аудиторами Счётной палаты проверка выявила ошибки в системе начисления пенсий. Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал в эфире НСН, как восстановить свои пенсионные права.
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