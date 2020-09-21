Реальные пенсии в России в 2019 году выросли на 1,5 процента

Реальный размер пенсий в России вырос в 2019 году на 1,5% по сравнению с 2018 годом. Об этом говорится в докладе Счетной палаты.

Так, реальный размер назначенных пенсий к предыдущему году в 2019 году составил 101,5%. Этот показатель в 2018 году был равен 100,8%, передает РИА ФАН.