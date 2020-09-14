В РФ средняя пенсия увеличится до 17,4 тыс. рублей в следующем году
В Минтруде РФ заявили, что средняя пенсия по старости в следующем году вырастетдо 17,4 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС.
По данным ведомства, рост составит 6,3%.
Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда страны, социальные пенсии вырастут на 2,6%.
Отмечается, что в бюджете предусмотрено 7,8 трлн рублей на выплату страховых пенсий, 8,4 рублей – на выплату пенсий по старости.
Ранее в сентябре сообщалось, что депутаты Госдумы от «Справедливой России» предлагают ввести компенсации для россиян за пенсии, недополученные из-за ошибок сотрудников Пенсионного фонда России. Соответствующий законопроект зарегистрирован в электронной базе нижней палаты российского парламента.
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