В РФ средняя пенсия увеличится до 17,4 тыс. рублей в следующем году

Встреча президентов России и Белоруссии состоялась в Сочи

Лукашенко благодарен Путину за то, что он поступил порядочно по отношению к ситуации в республике

Белоруссия получит госкредит на полтора миллиарда долларов

Тихановская: все договоренности, которые могут быть достигнуты в Сочи, не будут иметь законной силы