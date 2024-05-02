«Lada даже в Госдуме»: Почему в России спрос на легковушки вырос на 80%

По данным Минпромторга, в апреле 2024 года продажи новых легковых автомобилей в годовом выражении выросли на 80%, до 136 тысяч штук. Лидерами продаж стали Lada Granta, Lada Vesta, Haval Jolion, Lada Niva и Geely Monjaro. При этом рынок легких коммерческих автомобилей в апреле вырос на 43%, до 11,6 тысячи штук, автобусов - на 52%, до 2,2 тысячи штук. По словам Ольшанского, тенденцию можно объяснить наращиванием выпуска отечественных автомобилей.

«Этот вопрос связан с позицией президента и необходимостью поддержать отечественного производителя, выпускать отечественные машины. У нас в гараж Госдумы прибыла Lada Vesta, многие депутаты уже на ней ездят. В различных структурах львиная доля российский машин. Отечественные автомобили намного дешевле иностранных, поскольку их не нужно вести через границу, не надо платить таможенную пошлину. По моим убеждениям, выпуск российских машин повысил спрос, при этом автомобили не подешевели», - заявил он.