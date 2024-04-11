Ценам на автомобили в России предсказали снижение из-за падения спроса

Эксперт напомнил, что ключевая ставка Центробанка составляет 16%, а найти кредит дешевле 20% годовых крайне сложно. Кроме того, Астафьев указал на необходимость приобретения КАСКО и ОСАГО, что увеличивает стоимость приобретения автомобиля.

По словам аналитика, на фоне высоких ставок и перенасыщения рынка спрос на автомобили начинает снижаться. В долгосрочной перспективе это приведен к падению их стоимости и создаст благоприятные условия для покупки, приводит мнение Астафьева сайт АиФ.

Ранее компания «АвтоВАЗ» сообщила, что продала в марте 42,84 тысячи автомобилей. Это рекордный результат за 11 лет, передает «Радиоточка НСН».

