Ценам на автомобили в России предсказали снижение из-за падения спроса
Приобретение автомобиля в кредит с учетом высоких ставок может стать непосильным бременем для покупателя, предупредил основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.
Эксперт напомнил, что ключевая ставка Центробанка составляет 16%, а найти кредит дешевле 20% годовых крайне сложно. Кроме того, Астафьев указал на необходимость приобретения КАСКО и ОСАГО, что увеличивает стоимость приобретения автомобиля.
По словам аналитика, на фоне высоких ставок и перенасыщения рынка спрос на автомобили начинает снижаться. В долгосрочной перспективе это приведен к падению их стоимости и создаст благоприятные условия для покупки, приводит мнение Астафьева сайт АиФ.
Ранее компания «АвтоВАЗ» сообщила, что продала в марте 42,84 тысячи автомобилей. Это рекордный результат за 11 лет, передает «Радиоточка НСН».
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