«Автостат»: импорт новых легковушек в Россию вырос в 2,5 раза

Отмечается, что 66% автомобилей ввезли в Россию из Китая. Самыми популярными моделями стали Geely Monjaro, Chery Tiggo 7 Pro MAX, Haval Jolion и другие машины из КНР, рассказал исполнительный директор компании Сергей Удалов.

При этом ввоз автомобилей с пробегом снизился на 21,7%. Наибольшим спросом пользуются японские марки Honda и Toyota.

По данным Объединенного кредитного бюро, в 2023 году объемы выдачи автокредитов в России выросли на 135%, передает «Радиоточка НСН».

