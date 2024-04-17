«Автостат»: импорт новых легковушек в Россию вырос в 2,5 раза
Импорт новых легковых автомобилей в Россию вырос в 2,5 раза - до более 212 тысяч штук, свидетельствуют данные «Автостата».
Отмечается, что 66% автомобилей ввезли в Россию из Китая. Самыми популярными моделями стали Geely Monjaro, Chery Tiggo 7 Pro MAX, Haval Jolion и другие машины из КНР, рассказал исполнительный директор компании Сергей Удалов.
При этом ввоз автомобилей с пробегом снизился на 21,7%. Наибольшим спросом пользуются японские марки Honda и Toyota.
По данным Объединенного кредитного бюро, в 2023 году объемы выдачи автокредитов в России выросли на 135%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru