Рассудит Путин. Почему Минфин грозит повысить налоги нефтяникам
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал в эфире НСН, кому и зачем в нефтянке делает намеки Минфин.
Минфин России может повысить налоговую нагрузку на всю нефтяную отрасль, чтобы компенсировать выпадающие из бюджета 600 млрд рублей — их могут выделить в виде налоговых льгот для «Роснефти» и «Газпром нефти» при разработке компаниями Приобского месторождения. Это месторождение считается высокообводненным, что осложняет добычу, пишет «Коммерсант». Сами нефтяники считают, что выделение им льгот на Приобское месторождение увеличит добычу нефти и положительно скажется на бюджете.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил в эфире НСН, что Минфин и нефтяники в своем споре пытаются привлечь внимание президента Владимира Путина.
«Я думаю, что здесь Минфин пытается укрепить свои позиции в споре с нефтяниками, с "Роснефтью" и "Газпром нефтью", прежде всего. Обе стороны пытаются доказать президенту, что их вариант необходим, и Минфин пытается привлечь все остальные компании на свою сторону.
Потому что или всем повышают НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых - НСН), или не дают льготы "Роснефти" и "Газпром нефти". Естественно, что для всех остальных компаний предпочтителен второй вариант. С другой стороны самой "Роснефти" они (в Минфине - НСН) намекают на то, что они планируют получить бюджет те деньги, которые запланировали: мол, как вы ребята ни крутитесь, эти деньги мы с вас все равно возьмем», - сказал он.
Ранее ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев рассказал в интервью НСН, почему большинство нефтеперерабатывающих заводов в стране стали убыточными.
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