Рассудит Путин. Почему Минфин грозит повысить налоги нефтяникам

«Я думаю, что здесь Минфин пытается укрепить свои позиции в споре с нефтяниками, с "Роснефтью" и "Газпром нефтью", прежде всего. Обе стороны пытаются доказать президенту, что их вариант необходим, и Минфин пытается привлечь все остальные компании на свою сторону.

Потому что или всем повышают НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых - НСН), или не дают льготы "Роснефти" и "Газпром нефти". Естественно, что для всех остальных компаний предпочтителен второй вариант. С другой стороны самой "Роснефти" они (в Минфине - НСН) намекают на то, что они планируют получить бюджет те деньги, которые запланировали: мол, как вы ребята ни крутитесь, эти деньги мы с вас все равно возьмем», - сказал он.

Ранее ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев рассказал в интервью НСН, почему большинство нефтеперерабатывающих заводов в стране стали убыточными.

