«Пытаются не платить»: НДС назвали худшим налогом для бизнеса

Ранее Счетная палата предупредила о рисках недопоступления прогнозируемых доходов в бюджет в 2024–2026 годах, сумма недостачи может составить 335 млрд рублей. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на заключение Счетной палаты к проекту федерального бюджета. Главной причиной называется снижение поступлений от НДС на товары и услуги, реализуемые внутри России. Собираемость этих платежей, как правило, оказывается ниже прогноза, указали аудиторы. Между тем в Минфине отметили, что в бюджет заложено повышение собираемости и администрирования налогов. Зубец отметил, что задача любого производителя — свести к минимуму затраты на НДС.

«Далеко не всегда удается определить НДС достаточно точно. Любой производитель заинтересован в том, чтобы как можно меньше заплатить по НДС. Поэтому основная задача — это действительно повышение собираемости НДС. Нужно разбираться и читать документы, чтобы понять, почему Счетная палата считает, что Минфин его не соберет. Отмечу, что проблема недобора НДС актуальна не только для России, но и для ряда зарубежных стран, во всем мире от этого налога при возможности пытаются избавиться. Это наихудший налог с точки зрения бизнеса, поскольку это валовый налог, в отличие от налога на прибыль, которым облагаются только остатки. При этом в ряде экономик (например, в США) такого налога, как НДС, попросту нет», — cказал эксперт.

Ранее Министерство финансов России оценило дефицит федерального бюджета в январе — сентябре 2023 года в 1,7 трлн рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

