Госдума приняла закон о снижении НДС на детские товары

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении закон, предусматривающий расширение перечня детских товаров, которые при реализации облагаются пониженным до 10% НДС, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

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Согласно документу, в список товаров, продажа которых подпадает под пониженную ставку налога, вошли манежи, стульчики для кормления, детские автокресла, ванночки и горки для купания, бутылочки для вскармливания, соски, подгузники, пеленки, велосипеды.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, данный закон позволит поддержать выпускающих детские товары российских производителей, а также он направлен на импортозамещение на рынке товаров для детей.

Ранее Министерство промышленности и торговли России предложило начать эксперимент по маркировке товаров для детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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