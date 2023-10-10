Госдума приняла закон о снижении НДС на детские товары

Согласно документу, в список товаров, продажа которых подпадает под пониженную ставку налога, вошли манежи, стульчики для кормления, детские автокресла, ванночки и горки для купания, бутылочки для вскармливания, соски, подгузники, пеленки, велосипеды.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, данный закон позволит поддержать выпускающих детские товары российских производителей, а также он направлен на импортозамещение на рынке товаров для детей.

Ранее Министерство промышленности и торговли России предложило начать эксперимент по маркировке товаров для детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».